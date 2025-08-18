إيران: سنستأنف المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في طهران، اليوم الاثنين، إن إيران تعتزم عقد جولة أخرى من المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في غضون الأيام المقبلة.

ولم يذكر بقائي موعد الاجتماع بشكل محدد، كما لم يحدد مكان انعقاده.

يشار إلى أن إيران علقت تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو الماضي ، متهمة المنظمة بعدم إدانتها للهجمات الإسرائيلية والأمريكية على منشأتها النووية في الشهر السابق.

وهاجمت إسرائيل إيران في 13 يونيو، بقصف أهداف في أنحاء البلاد، وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها كانت ضربات استباقية لمنع الجمهورية الإسلامية من صنع قنبلة نووية.

وتنفي إيران، التي أصرت دائماً على أن برنامجها النووي المثير للجدل مخصص للأغراض المدنية فقط، هذه المزاعم، وردت بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

وبعد 12 يوماً من الحرب، أسقطت خلالها الولايات المتحدة أقوى أسلحتها التقليدية على مواقع نووية إيرانية رئيسية، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.