الإثنين 18 أغسطس 2025 10:52 م القاهرة
إصابة 4 سوريين جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة في جنوبي لبنان

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 10:15 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 10:15 م

ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم الاثنين قنبلة في بلدة الخيام في جنوبي لبنان، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص من التابعية السورية.

وبحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة في منطقة وادي العصافير- الخيام قرب معامل للحجر.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "قنبلة ألقاها العدو الإسرائيلي من مسيرة على بلدة الخيام -قضاء مرجعيون، أدت إلى إصابة 4 أشخاص من الجنسية السورية بجروح".

وكانت قوة إسرائيلية قد نفذت صباح اليوم الاثنين تفجيرا في منزل في بلدة "ميس الجبل" في جنوب لبنان.

وفجرت قوة إسرائيلية منزلا في حي الكساير في بلدة ميس الجبل بعد اختراق الحدود والتوغل داخل الأراضي اللبنانية شرق البلدة.

يذكر أن إسرائيل تواصل خرق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان منذ بدء تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشن بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.


