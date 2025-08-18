بدء الاستماع إلى المرافعات الختامية في محاكمة جيمي لاي في هونج كونج

بدأت محكمة في هونج كونج اليوم الاثنين الاستماع إلى المرافعات الختامية في المحاكمة التاريخية بموجب قانون الأمن القومي لمؤسس الصحيفة المؤيدة للديمقراطية سابقا جيمي لاي، الذي قد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة إذا أدين.

وتم اعتقال لاي/77 عاما/ في عام 2020 بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين عقب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2019. ويحاكم بتهمة التواطؤ مع قوى أجنبية لتعريض الأمن القومي للخطر والتآمر مع آخرين لإصدار منشورات تحريضية.

وأسس لاي صحيفة أبل ديلي، وهي واحدة من وسائل الإعلام المحلية التي كانت الأكثر انتقادا لحكومة هونج كونج. وتعتبر قضيته البارزة - التي استمرت بالفعل ما يقرب من 150 يوما، أي أكثر بكثير من التقدير الأصلي البالغ 80 يوما - على نطاق واسع محاكمة لحرية الصحافة واختبارا لاستقلال القضاء في المركز المالي الآسيوي.

ويزعم الادعاء أن لاي طلب من دول أجنبية، وخاصة الولايات المتحدة، اتخاذ إجراءات ضد بكين "تحت ستار النضال من أجل الحرية والديمقراطية".

وفي اليوم الأول من شهادته، نفى أنه طلب من نائب الرئيس آنذاك مايك بنس ووزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو اتخاذ إجراءات ضد هونج كونج والصين خلال احتجاجات عام 2019.