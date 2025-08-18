إسبانيا تسجل أسوأ حرائق غابات منذ 1994 تلتهم آلاف الكيلومترات وتتسبب في سقوط قتلى

تشهد إسبانيا أكثر حرائق الغابات تدميرا منذ أكثر من 20 عاما، حيث أتت النيران على 3440 كيلومترا مربعا من الأراضي بسبب نشوب أكثر من 220 حريقا حتى الآن هذا العام، وفقا لتقديرات جديدة للاتحاد الأوروبي.

وكان الرقم القياسي السابق الذي سجله النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات هو 3060 كيلومترا مربعا من الأراضي والتي دمرتها الحرائق عام 2022.

ومع ذلك، بدأ النظام في تسجيل البيانات ذات الصلة فقط في عام 2006. ووفقا لسجلات الحكومة الإسبانية، فإن حرائق هذا العام هي الأكثر تدميرا منذ عام 1994.

وتسببت الحرائق الحالية في أكبر حجم من الأضرار، حيث تشتعل الحرائق منذ أسبوعين في شمال وغرب البلاد، وهو ما أودى بحياة 4 أشخاص على الأقل.

وحتى 5 أغسطس، لم تدمر حرائق الغابات سوى 450 كيلومترا مربعاً من الأراضي، وهو ما يمثل 13% فقط من المساحة الإجمالية التي دمرت هذا العام، وفقاً لبرنامج "كوبرنيكوس" لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي.

وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل شخص رابع بسبب حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت شمال وغرب إسبانيا.

ولقي رجل إطفاء حتفه عندما انقلبت الشاحنة التي كان يستقلها في ليون الليلة الماضية.

وقالت خدمات الطوارئ الإقليمية لوسائل الإعلام المحلية، إن سبب الحادث لا يزال غير معروف.

وكان قد توفي 3 رجال آخرين، بينهم اثنان من المتطوعين في خدمات الإطفاء، متأثرين بإصاباتهم بحروق بالغة أثناء مكافحتهم للنيران.

ومن جانبها، قالت مديرة الحماية المدنية فيرجينيا باركونيس لقناة "آر تي في إي" التلفزيونية الحكومية، إن هناك في الوقت الحالي 23 حريقا كبيرا، في ثاني أعلى مستوى من الطوارئ الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن رفع حالة التأهب إلا من خلال إعلان حالة الطوارئ الوطنية من جانب الحكومة المركزية.