روسيا: نعمل مع كوريا الشمالية على إقامة نظام عالمي جديد وعادل

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيرته الكورية الشمالية تشو سون هي إن البلدين يعملان على إقامة "نظام عالمي جديد وعادل"، وذلك بعد أن ساعدت بيونجيانج ‌موسكو في طرد قوات أوكرانية من منطقة روسية العام الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الثلاثاء، أن لافروف وجه رسالة إلى تشو سون هي جدد فيها التأكيد على التزام موسكو بتعزيز التعاون في جميع المجالات والمساهمة في الأمن الإقليمي والدولي.

وأرسل الزعيم الكوري ⁠الشمالي كيم جونج أون ما يقدر بنحو 14 ألف جندي إلى روسيا أواخر عام 2024 لمساعدتها في صد توغل أوكراني كبير في منطقة كورسك. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النصر في مايو 2025، وقدم شكره علنا لبيونجيانج على مساعدتها.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن لافروف قوله في رسالته إن كوريا الشمالية وروسيا تواصلان العمل على إقامة "نظام عالمي جديد وعادل قائم على المساواة الحقيقية والمصالح الوطنية".

وأضاف لافروف: "مشاركة أفراد من ‌الجيش ⁠الشعبي الكوري في عمليات طرد الفصيل النازي الأوكراني والمرتزقة الأجانب من كورسك دليل قاطع على تقاليد الصداقة العسكرية التي رسختها الأجيال السابقة الشجاعة"، بحسب قوله.

وعبرت كوريا الجنوبية ودول غربية ⁠عن قلقها من احتمال حصول بيونجيانج على مساعدة من موسكو تتعلق بتطوير الأسلحة مقابل تقديم الدعم في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في وقت سابق ⁠من الشهر الجاري، إنه سيجري إرسال نحو 50 ألف جندي كوري شمالي إلى روسيا في عملية جديدة للمساعدة في زيادة الضغط العسكري على أوكرانيا.