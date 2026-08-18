كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 2500 بلاغ بوقوع أضرار بسبب الأمطار الغزيرة جنوبي شرق البلاد

أفادت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل أكثر من 2500 حالة ضرر نتيجة الأمطار الغزيرة غير المسبوقة التي تتعرض لها المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، أنه قد تم تسجيل ما مجموعه 2574 بلاغا حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، شملت أضرارا من بينها غمر المنازل والطرق بالمياه وسقوط الأشجار، وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على إقليم جنوب جيونجسانج والمناطق المجاورة منذ يوم السبت الماضي. وقد تدخلت قوات الإنقاذ في 162 حالة من هذه الحالات.

وحتى يوم الاثنين، توفي شخص وأصيب أربعة آخرون جراء الأمطار. وتم إجلاء أكثر من 560 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة في إقليم جنوب جيونجسانج، ومدينة بوسان المجاورة، وجزيرة جيجو الجنوبية، حيث عاد 316 منهم إلى منازلهم، بينما لم يتمكن 248 منهم من العودة بعد.

وشملت حالات الأضرار المبلغ عنها أيضا انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع إمدادات المياه.