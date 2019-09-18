نتائج الانتخابات الإسرائيلية تعمق الأزمة وتبقي جميع الخيارات مفتوحة

أظهرت نتائج الانتخابات العامة الإسرائيلية، بعد فرز 91.5% من الأصوات، تقاربا شديدا بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وخصمه المنتمي إلى تيار الوسط، بيني جانتس، ما يعني أنه لن يكون من السهل على أي منهما تشكيل الحكومة القادمة.

وأظهرت النتائج غير النهائية، لثاني انتخابات تشهدها إسرائيل في خمسة أشهر، أنه من المتوقع أن يحصل كل من نتنياهو زعيم حزب "ليكود" وجانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" على 32 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

تجدر الإشارة إلى أنه يتعين أن يتمكن المرشح لقيادة الحكومة القادمة من تشكيل تحالف يضمن ما لا يقل عن 61 من مقاعد البرلمان.

وتظهر النتائج أن طريق كل من نتنياهو وجانتس لن يكون ممهدا لتشكيل تحالف، بعدما حصل تيار يسار - الوسط الذي يمكن أن يدعم جانتس على 55 مقعدا، بينما حصل تيار الأحزاب اليمينية والدينية الذي قد يدعم نتنياهو على 56 مقعدا.

وتشير النتائج إلى حصول حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني بزعامة أفيجدور ليبرمان، على تسعة مقاعد، ويُنظر إلى الحزب باعتبار أنه سيشكل الكفة المرجحة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة القادمة.

ولا يتم إدراج الحزب في أصوات أي من التيارين، كما أنه ليس من الواضح اسم المرشح الذي سيقترحه الحزب على الرئيس لإسناد تشكيل الحكومة له.

وتتأهب "القائمة المشتركة" لتأتي في المرتبة الثالثة حيث حصلت على 12 مقعدا، وتجدر الإشارة إلى أن القائمة لم يسبق أن شاركت في أى حكومة، إلا أنه سبق أن دعمت حكومة أقلية من الخارج.

ويدعم "أزرق أبيض" و"إسرائيل بيتنا" إمكانية تشكيل حكومة وحدة تشمل الحزبين إلى جانب حزب "ليكود"، ويؤكد "أزرق أبيض" أنه لن يتحالف مع ليكود إلا في حالة لم يعد نتنياهو زعيما له.