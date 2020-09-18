لا ينوي جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني بأي شكل التقدم بالاستقالة من منصبه، رغم حملة سحب الثقة منه من جانب أعضاء النادي الكتالوني.

وجمعت الحملة المناهضة لبارتوميو اجمالي 20 الف و731 توقيعا من الأعضاء لطلب حجب الثقة من إدارة النادي، وهي أكثر من الحد الأدنى المطلوب، الذي يبلغ 16520 توقيعا.

لكن وفقا لما علمته «إفي» من مصادر مقربة من رئيس النادي، فإن بارتوميو لن يتقدم باستقالته من المنصب «مهما كانت الظروف» ولا يفكر في امكانية الرحيل.

وينتظر أن يصدر النادي بيانًا بمجرد وصوله عدد التوقيعات من المطالبين بإقالة الإدارة، وسيصدر بعدها نائب رئيس النادي للشؤون الاقتصادية، جوردي مويكس، تصريحًا مؤسسيًا.

ويواجه برشلونة مشكلات ضخمة إداريا وكرويا، بعد عام خال من الألقاب انتهى بخسارة فادحة في دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ 2-8 وإعلان نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي رحيله بنهاية الموسم المقبل عقب انتهاء عقده رسميا، اعتراضا على مشروع النادي.

والجدير بالذكر أنه في تمام السادسة مساء اليوم الخميس قدمت حملة التوقيعات ضد إدارة الرئيس الحالي لبرشلونة إلى مكتب الخدمات في النادي 20 ألف و731 توقيعًا للإطاحة برئاسة بارتوميو، وهذا العدد يتجاوز الرقم المطلوب بـ 4.211 ألف توقيع «العدد المطلوب كان 16.520 ألف توقيع».

ويشار إلى أنه إذا تم التحقق من صحة 16520 توقيعًا على الأقل، سيتم تحديد موعد للتصويت في مقر النادي الكتالوني، وإذا صوت ثلثي الأعضاء لصالح سحب الثقة «دائمًا يكون التصويت 10% على الأقل من مجموع الأعضاء» حينها يجب على مجلس الإدارة برئاسة بارتوميو تقديم استقالته واجراء انتخابات رئاسية جديدة.