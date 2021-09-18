حسين لبيب: الزمالك كان عايش بفلوس تركي آل الشيخ

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يرى حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، كان من أكثر الداعمين للقلعة البيضاء.

وقال حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية لقناة "إم بي سي مصر": "الزمالك كان عايش بفلوس تركي آل الشيخ، والدولة حاليًا تدعم نادي الزمالك بكل مساعيها".

وأضاف: "الزمالك يعاني من الديون منذ عشر سنوات ماضية، وطريقة إدارة النادي خلال السنوات الماضية لم تكن صحيحة على الصعيد الاقتصادي".

وأكمل: "النادي بلا موارد الآن ونعاني بشكل كبير من أزمة مالية من أجل التعاقدات ومنح اللاعبين مستحقاتهم".

واختتم إلى أنه من وجهة نظره، لو كل فرد من مليون شخص دفع 100 جنيه لامتلك النادي 100 مليون جنيه، موضحًا أن النادي يقبل التبرعات من أجل سداد مستحقات اللاعبين.