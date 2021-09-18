برلماني بحريني: زيارة الملك حمد إلى مصر دفعة جديدة لمسار العلاقات بين البلدين

قال عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني، النائب علي بن ماجد النعيمي، إن زيارة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى مصر تشكل دفعة جديدة لمسار العلاقات المشتركة بين البلدين في كافة المجالات والقائمة على رؤى متناغمة ومتوافقة بين عاهل البحرين والرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن الملك يحرص دائماً وأبداً على تعزيز وتقوية ما يربط البحرين ومصر في كل القضايا.

وأضاف النعيمي - حسبما ذكرت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، اليوم السبت - إن التنسيق بين القيادة السياسية في البلدين يخدم القضايا العربية والإقليمية بما يضمن استقرار المنطقة والشرق الأوسط، لافتا إلى أن الزيارة لاقت ترحيبا كبيرا من كل القوى السياسية ووسائل الإعلام المصرية.

وشدد النعيمي على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين، وصولاً إلى مرحلة التكامل لاسيما في ظل ما تتمتع به مصر من تنمية على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.