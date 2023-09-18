الوثائقية تعرض «قادة أكتوبر» بمناسبة الذكرى الخمسين للنصر

أعلنت قناة "الوثائقية" عن إنتاجها سلسلة وثائقية بعنوان "قادة أكتوبر"، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.



توثق السلسلة، السيرة الذاتية والعسكرية لأبرز رموز قادة حرب أكتوبر، وتكشف البدايات والخطوات الأولى لهؤلاء القادة، وتأهيلهم العسكري، والحروب والمعارك المختلفة التي خاضوها، وإسهامات كل قائد منهم في التخطيط الإستراتيجي، ورسم خطط العمليات والتدريبات في السنوات التي سبقت الحرب.



كما تكشف كذلك بطولات مجهولة لهؤلاء القادة في المعارك التي دارت على الجبهة منذ لحظة العبور حتى وقف إطلاق النار.

وأخيرًا، تُبرز السلسلة الإنجازات التي قدمها هؤلاء القادة العسكريون لاحقًا للوطن بعد الحرب.