محافظ أسوان يتفقد موقع إنشاء موقف تراكي دائم لعربات الحنطور

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الموقع المخصص لإنشاء موقف التراكي الدائم لعربات الحنطور في المنطقة الخلفية لحديقة الورد للحد من الوقوف العشوائي لها، والحوادث المرورية.

ورافق المحافظ في جولته، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومديري الإسكان والحدائق، والمتابعة الميدانية، ورئيس ونواب مركز ومدينة أسوان، ونقيب أصحاب عربات الحنطور.

وكلف المحافظ، أن يتم تنفيذ موقف التراكي بشكل حضاري وجمالي نموذجي بأسلوب علمي، ويتم دعمه بالمرافق المختلفة من المياه والكهرباء والإضاءة والمظلات والتهوية، مع إنشاء سور حضاري بالناحية الجنوبية للموقف لتحقيق الاستدامة له بالشكل المطلوب.

وشدد على التزام أصحاب عربات الحنطور بخط سير التحرك من الموقف، وذلك وفقاً للأبليكشن الذي سيتم تطبيقه لتنظيم حركة التشغيل للعربات وعدم الوقوف، والتحرك بشكل عشوائي بهدف خلق بيئة مناسبة لاستقبال السائحين، وبما يتناسب مع مكانة أسوان على خريطة السياحة الدولية.