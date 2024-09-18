روسيا: ندرس أسباب تفجيرات البيجر لتفادي مخاطر هجمات مماثلة

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأربعاء، إن روسيا تدرس أسباب الانفجارات الجماعية لأجهزة الاتصالات «البيجر» pagers في لبنان لتفادي مخاطر هجمات مماثلة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، شدد بيسكوف، على ضرورة إجراء تحقيق شامل في انفجارات أجهزة الاستدعاء في لبنان، وتحديد الأسباب والظروف ومن يقف وراءها.

وأضاف: «من أجل إصدار أي أحكام، يجب علينا أولا أن نفهم هذه الحالة، ونعتقد أنه يجب إجراء تحقيق شامل، وتحديد أسباب وملابسات ما حدث، وبالطبع يجب تحديد هوية من يقفون وراء هذه الانفجارات الهائلة».

وقُتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وأُصيب الآلاف الآخرين، بمن فيهم السفير الإيراني في لبنان، عندما انفجرت أجهزة النداء اللاسلكية في أنحاء مختلفة من لبنان في هجوم غير مسبوق.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، إن تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية أدت إلى إصابة ما يزيد عن 3000 شخص.

وبحسب ما نشرته قناة «mtv» اللبنانية، صباح الأربعاء، أكد الأبيض، وقوف الوزارة إلى جانب المرضى، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية تقدم الرعاية الكاملة للجميع.