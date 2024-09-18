 لبنان يعلن سقوط 9 قتلى وأكثر من 300 مصاب في تفجيرات الأجهزة اللا سلكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لبنان يعلن سقوط 9 قتلى وأكثر من 300 مصاب في تفجيرات الأجهزة اللا سلكية

وكالات
نشر في: الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 7:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 7:09 م

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، حصيلة جديدة لضحايا التفجيرات التي طالت أجهزة اتصال لا سلكية.

وأفادت الصحة، في تحديث، بسقوط تسعة قتلى و9 شهداء وأكثر من 300 مصاب في حصيلة للتفجيرات الجديدة التي وقعت اليوم.

وكانت الوكالة اللبنانية للإعلام، قد أفادت بأن عددا من الأجهزة اللاسلكية نوع أيكوم انفجرت في أيادي حامليها وداخل المنازل مما تسبب في حرائق بمدينة صور.

وأضافت الوكالة، أن دراجة نارية احترقت في إحدى بلدات قضاء صور جراء انفجار أحد الأجهزة.

وكان حزب الله قد تعهد بالرد على إسرائيل، غداة انفجار أجهزة اتصالات (بيجر) بأيدي عناصره في مناطق مختلفة من لبنان بصورة متزامنة، مما خلف 12 قتيلا وما يقرب من 3 آلاف جريح.


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