ريجا: الجسم الطائر المجهول العابر من بيلاروس اتضح أنه سرب طيور

قالت وكالة الأنباء اللاتفية (ليتا) مساء اليوم الثلاثاء نقلا عن القوات الجوية أن الانتهاك المشتبه به للمجال الجوي للاتفيا بجسم طائر مجهول اتضح أنه سرب طيور.

واقترب الجسم من الحدود من اتجاه بيلاروس اليوم وعبر إلى منطقة كراسلافا شرقي البلاد. وأعلنت وزارة الدفاع اللاتفية في ريجا في وقت سابق من اليوم رصد جسم طائر مجهول.

وجرى نشر طائرات اعتراضية تابعة لحلف الناتو تتمركز في قاعدة "ليلفاردي"، إلا أنها لم تتمكن من تحديد موقع أي أجسام مشبوهة في المجال الجوي اللاتفي.

يذكر أن لاتفيا، مثل جارتيها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إستونيا وليتوانيا، لا تمتلك طائرات مقاتلة خاصة بها. ويتناوب حلفاء آخرون في حلف الناتو على تأمين المجال الجوي لمنطقة البلطيق منذ عام 2004. وتقوم القوات الجوية الألمانية بتنفذ هذه المهمة حاليا، وقد نشرت عدة طائرات مقاتلة من طراز "يوروفايتر" في قاعدة "ليلفاردي".

وقال وزير الدفاع أندريس سبرودس في مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة إن قرار نشر طائرات الناتو تم اتخاذه بسبب عدم اتضاح نوع الجسم الطائر في البداية. وأشار إلى أن لاتفيا محاذية لروسيا ومعرضة لأخطار الحرب الهجينة.







