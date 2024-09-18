 السويد ترجئ اجتماعا أمنيا مهما في تركيا بسبب عطل طائرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السويد ترجئ اجتماعا أمنيا مهما في تركيا بسبب عطل طائرة

وكالات
نشر في: الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 4:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 4:17 م

قال مسئولون سويديون، الأربعاء، إن طائرة تقل وزيرة الخارجية ووزير العدل عادت إلى ستوكهولم، بعد تعرضها لعطل تقني وهي في طريقها إلى تركيا، وهو ما سينجم عنه تأجيل اجتماع أمني مهم.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، ذكرت وزارة الخارجية السويدية، أنه «ليس هناك أي خطر على طاقم الطائرة وركابها، بينما سيجري العمل على تحديد موعد جديد للاجتماع».

وكان من المقرر أن تعقد وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، ووزير العدل جونار سترومر، أول اجتماع لهما مع مسئولين أتراك لمناقشة اتفاق أمني تم التوصل إليه لضمان موافقة أنقرة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

ووافقت تركيا على انضمام السويد إلى الحلف العسكري في يناير الماضي بعد تأجيل استمر أكثر من عام؛ بسبب مخاوف أنقرة من موقف السويد بشأن جماعات وأفراد تعدهم إرهابيين، وكذلك حظر على تصدير الأسلحة رفعته ستوكهولم في وقت لاحق.

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