تركيا تخفض الحد الأقصى للفائدة على السحب النقدي ببطاقات الائتمان

خفضت تركيا، الحد الأقصى المسموح به للفائدة على السحب النقدي ببطاقات الائتمان.

وبحسب مرسوم نشرته الجريدة الرسمية، جرى خفض الفارق المضاف إلى سعر الفائدة المرجعي الشهري عند تحديد الحد الأقصى لسعر الفائدة على عمليات السحب النقدي ببطاقات الائتمان، من 164 نقطة أساس إلى 139 نقطة أساس.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن البنك المركزي التركي سيعلن أسعار فائدة السحب النقدي من بطاقات الائتمان الجديدة وفقا للقرار يوم 24 سبتمبر الحالي على أن تدخل حيز التطبيق اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

يذكر أن الحد الأقصى لسعر الفائدة على السحب من بطاقات الائتمان منذ بداية الشهر الحالي يبلغ 4.75%.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية على التوالي مشيرا إلى تباطؤ اتجاهات التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي برئاسة محافظ البنك يسار فاتح كاراهان خفض سعر الفائدة الرئيسة من 43% إلى 40.5%.

كان البنك خفض الفائدة في يوليو الماضي بمقدار 3 نقاط مئوية.

كما خفضت اللجنة سعرَي الإقراض والاقتراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي بمقدار 250 نقطة أساس لكل منهما ليصلا إلى 43.5% و39% على التوالي.