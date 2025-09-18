أقر البرلمان الألماني، اليوم الخميس، ميزانية العام الحالي، والتي تتضمن نفقات بقيمة تقارب 502.2 مليار يورو، مع التخطيط للاستعانة بقروض تتجاوز قيمتها الإجمالية 140 مليار يورو للميزانية الأساسية والأوعية الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة المستشار السابق أولاف شولتس، كانت فشلت في إقرار موازنة 2025،ومن المقرر أن يبلغ صافي الاقتراض في الموازنة الأساسية ما يقارب 82 مليار يورو، يضاف إليها قروض بمليارات اليوروهات من الأوعية الخاصة المخصصة للجيش والبنية التحتية لترتفع الديون الجديدة إلى أكثر من 140 مليار يورو.

وتتميز هذه الميزانية أيضًا بكونها سارية لبضعة أشهر فقط، فبعد انهيار ائتلاف "إشارة المرور" برئاسة شولتس والانتخابات المبكرة، ظلت الوزارات الألمانية تعمل منذ بداية العام بميزانية مؤقتة.

أما الميزانية التي تم إقرارها اليوم، فستعمل على توفير أمان في التخطيط، لكن فقط حتى نهاية العام.

ومن المنتظر أن تبدأ خلال الأسابيع المقبلة المشاورات حول موازنة عام 2026، والمقرر أن يتم إقرارها قبل عيد الميلاد (الكريسماس).