جيش الاحتلال يعلن توسيع القتال في إطار عملية مركبات جدعون 2 بمدينة غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، توسيع القتال في إطار عملية «مركبات جدعون 2» بمدينة غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «قوات الفرقتين 162 و98 توسع أعمالها القتالية في مدينة غزة، حيث تدمر بنى تحتية إرهابية وتقضي على الكثير من المسلحين».

وادعى أن قطعة جوية لسلاح الجو أغارت أمس، على مخزن للوسائل القتالية تابع لحركة حماس في مدينة غزة، حيث تم تخزين عبوات ناسفة كانت مخصصة للاستخدام ضد قوات الجيش العاملة في المنطقة.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن قوات الفرقة 143 تواصل أعمالها القتالية في خان يونس ورفح جنوب القطاع.

وبحسب مزاعمه، تم القضاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة على عناصر فلسطينية مسلحة، وتدمير العشرات من البنى التحتية العسكرية ووسائل المراقبة وفتحات الأنفاق.

ويواصل جيش الاحتلال قصفه المكثف على مدينة غزة ومختلف مناطق القطاع، مستهدفا الأبراج السكنية والمباني المدنية، في هجمات خلّفت دمارا واسعا ونزوحا متزايدا للسكان.

وانهارت أبراج سكنية تضم مئات العائلات تحت الغارات، وتحولت إلى كتل من الركام تصاعدت منها أعمدة الدخان، وتجمع الأهالي في محيطها بحثا عن ناجين أو لانتشال ما تبقى من ممتلكاتهم.

وتحذر منظمات حقوقية من أن استهداف الأبراج والمساكن المدنية يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع محاصر يعاني أصلا من ظروف قاسية، إذ يتسارع انهيار البنية التحتية، وتتسع دائرة التشريد مع كل يوم من القصف الإسرائيلي المستمر.