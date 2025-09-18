سينما زاوية تحتفي بإنتاجات محمد حفظي على مدار 20 سنة

أعلنت إدارة سينما زاوية عن تخصيص برنامج كامل للإحتفاء بإنتاجات المنتج محمد حفظي ممثلاً لشركته فيلم كلينيك، على مدار عشرين عاماً، وأطلقت على البرنامج اسم "عشرين سنة فيلم كلينيك 2005- 2025".

ومن المقرر أن يمتد البرنامج في الفترة من 24 سبتمبر الجاري وحتى 7 أكتوبر المقبل، حيث سيتم كل ليلة عرض فيلم من إنتاجات الشركة، وتستهل هذه العروض بعرض أول فيلم من إنتاج محمد حفظي وهو "ورقة شفرة" الذي خرج للنور عام 2008 وشارك في بطولته شيكو وأحمد فهمي وهشام ماجد، ودارت قصته في إطار كوميدي حول شاب يدعى فايز يرث ورقة شفرة من جده عالم الآثار، يقرر فايز وصديقاه إسماعيل وبدير البحث عن كنوز أثرية مدفونة في مصر، والتي تعود إلى مدينة أورشليم. في رحلتهم، يتعقبهم عصابة تسعى للحصول على الكنز أيضًا، مما يضفي على الأحداث طابعًا من الإثارة والمغامرة الممزوجة بالكوميديا.

وأعلنت إدارة سينما زاوية في بيان لها عن أن عرض الفيلم سيليه حلقة نقاشية حول الفيلم بحضور منتجه محمد حفظي والمخرج أحمد عبد الله.

ولم تعلن "زاوية" حتى الآن عن باقي العروض المشاركة في الاحتفالية ولا مواعيدها وتفاصيل النقاشات المقرر انعقادها.

ويعتبر فيلم "درويش" هو آخر ما أنتج محمد حفظي،ويعرض حالياً في دور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته كلاً من عمرو يوسف وتارا عماد ودينا الشربيني، وتدور أحداثه حول نصاب محترف في فترة الأربعينيات من القرن الماضي وعن طريق الصدفة يتحول الى بطل شعبي، وقد نجح الفيلم في تحقيق إيرادات بلغت 50 مليون و817 ألف جنيهاً على مدار 5 أسابيع منذ أول أيام عرضه.