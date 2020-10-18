أول رحلة مباشرة من إسرائيل تصل إلى المنامة

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حطت طائرة الخطوط الجوية الإسرائيلية "العال"، في مطار البحرين، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي مشترك.

وحملت الرحلة الرقم "العال 973" في إشارة لرمز الاتصال الدولي للبحرين، حلقت عبر المجال الجوي السعودي في طريقها إلى المنامة، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

ويقود الوفدين الأمريكي والإسرائيلي، ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، ومئير بن شبات، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن المتوقع أن تقوم كل من إسرائيل والبحرين بتوقيع "بيانا مشتركا" سيشكل انطلاقة لـ"علاقات دبلوماسية كاملة"، حسب ما قاله مسؤول إسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف المصدر نفسه أنه بمجرد توقيع الوثيقة خلال الحفل المقرر خلال ساعات، ستتمكن إسرائيل والبحرين من افتتاح سفارتين.

ووقعت إسرائيل رسميا في 15 سبتمبر الماضي في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقي تدشين العلاقات مع الإمارات والبحرين، ما جعل هاتين الدولتين الخليجيتين أول طرف عربي يقدم على هذه الخطوة بعد مصر في عام 1979 والأردن في عام 1994.