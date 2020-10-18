كاواساكي يعبر ناجويا جرامبوس ويعزز صدارته للدوري الياباني

عزز فريق كاواساكي فرونتال موقعه في صدارة الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه ناجويا جرامبوس 3 /صفر اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين في الوقت الذي اهدر فيه فريق اف سي طوكيو فرصة اقتناص مركز الوصيف بعد خسارته على ملعب مضيفه يوكوهاما إف سي صفر/ 1.

وفي مباريات أخرى فاز شونان بيلمير على ضيفه كاشيوا ريسول 3 /2 وجامبا اوساكا على مضيفه أويتا ترينيتا 1 /صفر وكونسادول سابورو على ضيفه كاشيما انتلرز 1 /صفر وتعادل شيميزو إس بالس مع ساجان توسو 1 /1.

كما تغلب اوراوا ريد دياموندز على فيجالتا سينداي 6 /صفر وشونان بيلمير على كاشيوا ريسول 3 /2 و سانفريس هيروشيما على فيسيل كوبي 2 /1.

وعلى ملعب تودوروكي كاوازاكي، تقدم كاورو ميتوما بهدف لكاواساكي في الدقيقة 44 ثم سجل شنسوكي ناكاتاني لاعب ناجويا هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 57 وتكفل جيزيال كاردوزو ميراندا بالهدف الثالث في الدقيقة 65.

الفوز رفع رصيد كاواساكي إلى 65 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد ناجويا عند 42 نقطة في المركز االخامس.

وعلى ملعب سبرينج ميتسوزاوا، سجل يوكي كوسانو هدف الفوز القاتل ليوكوهاما في شباك طوكيو قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

الفوز رفع رصيد يوكوهاما إلى 24 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد طوكيو عند 47 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف الوصيف سيريزو اوساكا.