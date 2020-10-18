وزير التعليم: نسب انضباط المدارس في تطبيق الإجراءات الاحترازية عالية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسب انضباط المدارس في تطبيق الإجراءات الاحترازية كانت عالية، مشيرًا إلى أن حوالي 45% من الطلاب توجهوا للمدارس.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء السبت، أن الوزارة خصصت كول سنتر ورقم لاستقبال شكاوى أولياء الأمور، لافتًا إلى تعيين 200 موظف للتعامل مع أي شكوى.

وأشار إلى أن تجربة التعليم المصرية في ظل أزمة كورونا تصنف ضمن الخمسة الأفضل حول العالم، قائلًا إنه تم تخصيص بريد إلكتروني لـ20 مليون طالب.

وتوجه وزير التعليم بالشكر للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على تصرفه بإقالة مديرة مدرسة؛ بسبب الإهمال، مضيفًا أن نفس المشهد تكرر في مطروح والجيزة.