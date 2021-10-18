 بعد تكريم الرئيس السيسي له.. لميس الحديدي للشيخ خالد الجندي: مبروك يا مولانا - بوابة الشروق
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بعد تكريم الرئيس السيسي له.. لميس الحديدي للشيخ خالد الجندي: مبروك يا مولانا


نشر في: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 4:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 4:32 ص

علقت الإعلامية لميس الحديدي على مشهد توجيه الرئيس السيسي التحية للدكتور أحمد عمر هاشم في مستهل كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف قائلة: "مشهد عظيم يعكس الأصالة وهو مشهد كريم به الكثير من الأصالة والتقدير لعالم جليل".

ووجهت خلال برنامجها "كلمة أخيرة "، المذاع على شاشة "ON"، التهنئة للشيخ خالد الجندي الذي جرى تكريمه اليوم ضمن فعاليات الاحتفالية قائلة: "ألف مبروك التكريم يا مولانا وهو شيخ عزيز علينا".

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه التحية للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، وذلك في مستهل كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر ماضية في مهمتها لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني، مشددا على أنها مسؤولية تشاركية تحتاج إلى تضافر كافة الجهود من أجل بناء مسار يؤسس لبناء دولة المستقبل.

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