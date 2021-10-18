نائب محافظ القليوبية يتابع مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر

تابع الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز شبين القناطر، حيث تفقد الإنشاءات الجديدة بمدرسة عبد الرحمن عويس للتعليم الأساسي بنسبة تنفيذ ٤٥%، وأعمال التوسعات والترميم بمدرسة منشأة الكرام الإعدادية بنسبة تنفيذ ٨٥%.
وتفقد نائب المحافظ أعمال مد وتدعيم خط التغذية بمياه الشرب قطر ٤ بوصة بطول ١١.٥ كم وأعمال تركيب ٥ حنفيات حريق بنسبة تنفيذ ٨٥%، وخطوط الانحدار الرئيسية للصرف الصحي بنسبة تنفيذ ٧٠% ومحطة رفع منشأة الكرام بنسبة تنفيذ ٢٠%.
وخلال الجولة تفقد نائب المحافظ أعمال إنشاء العداية النفقية للصرف الصحي اسف ترعة الشرقاوية بالشوبك، والأعمال الجارية بمركز الشباب بنسبة تنفيذ ٥٥%، وأعمال رفع الكفاءة وتنفيذ الموقع العام لمدرسة الشهيد صلاح قطب الابتدائية، وأعمال مد وتدعيم خط التغذية بمياه الشرب بطول ١٣.٥ كم بنسبة تنفيذ ٩٥%.
واستمع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين بشأن أعمال التطوير الجارية، ووجه بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة لرصد المشكلات ومتابعة حلها مباشرة مع المختصين.