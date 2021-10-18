نائب محافظ القليوبية يتابع مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر

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تابع الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز شبين القناطر، حيث تفقد الإنشاءات الجديدة بمدرسة عبد الرحمن عويس للتعليم الأساسي بنسبة تنفيذ ٤٥%، وأعمال التوسعات والترميم بمدرسة منشأة الكرام الإعدادية بنسبة تنفيذ ٨٥%.

وتفقد نائب المحافظ أعمال مد وتدعيم خط التغذية بمياه الشرب قطر ٤ بوصة بطول ١١.٥ كم وأعمال تركيب ٥ حنفيات حريق بنسبة تنفيذ ٨٥%، وخطوط الانحدار الرئيسية للصرف الصحي بنسبة تنفيذ ٧٠% ومحطة رفع منشأة الكرام بنسبة تنفيذ ٢٠%.

وخلال الجولة تفقد نائب المحافظ أعمال إنشاء العداية النفقية للصرف الصحي اسف ترعة الشرقاوية بالشوبك، والأعمال الجارية بمركز الشباب بنسبة تنفيذ ٥٥%، وأعمال رفع الكفاءة وتنفيذ الموقع العام لمدرسة الشهيد صلاح قطب الابتدائية، وأعمال مد وتدعيم خط التغذية بمياه الشرب بطول ١٣.٥ كم بنسبة تنفيذ ٩٥%.

واستمع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين بشأن أعمال التطوير الجارية، ووجه بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة لرصد المشكلات ومتابعة حلها مباشرة مع المختصين.