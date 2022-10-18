أوباما: علينا تجنب مواجهة مع روسيا

صرح الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بأنه يجب على بلاده أن تحدد حدود التمويل لأوكرانيا لتجنب مواجهة مفتوحة مع روسيا.

وقال أوباما، في مقابلة مع Pod Save America: "علينا أن نقول لأوكرانيا بصدق ما يمكننا القيام به وما لا يمكننا فعله. يجب على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والآخرين تحديد الخطوط بشكل مستقل، بناء على حسابات أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن يتصاعد إلى تصعيد بين روسيا، الولايات المتحدة والناتو"، وفق وكالة "سبوتنيك".

وأوضح أوباما أنه على واشنطن وحلفائها التفكير في "الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا وكيفية تقديم الدعم".

في الوقت نفسه، رفض الرئيس السابق نفسه أن يقرر أين يجب رسم هذا الخط.