بوريل: يجب تقديم المسئولين عن الهجوم على المستشفى بغزة للعدالة

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن «الهجوم على مستشفى المعمداني بغزة جريمة مروعة».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «إن الأخبار الواردة من المستشفى الأهلي العربي المعمداني في غزة، تضيف الرعب إلى المأساة التي تتوالى أمام أعيننا منذ أيام».

وأضاف: «مرة أخرى يدفع المدنيون الأبرياء الثمن الباهظ، ويجب تحديد المسئولية عن هذه الجريمة بشكل واضح ومحاسبة مرتكبيها».

The news coming from the Al-Ahli Arabi Baptist hospital in Gaza add horror to the tragedy unfolding before our eyes since days.

Once again, innocent civilians pay the highest price. The responsibility for this crime must be clearly established & the perpetrators held accountable. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 17, 2023

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر الجاري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.