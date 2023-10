بوريل: يجب تقديم المسئولين عن الهجوم على المستشفى بغزة للعدالة

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن «الهجوم على مستشفى المعمداني بغزة جريمة مروعة».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «إن الأخبار الواردة من المستشفى الأهلي العربي المعمداني في غزة، تضيف الرعب إلى المأساة التي تتوالى أمام أعيننا منذ أيام».

وأضاف: «مرة أخرى يدفع المدنيون الأبرياء الثمن الباهظ، ويجب تحديد المسئولية عن هذه الجريمة بشكل واضح ومحاسبة مرتكبيها».

The news coming from the Al-Ahli Arabi Baptist hospital in Gaza add horror to the tragedy unfolding before our eyes since days.

Once again, innocent civilians pay the highest price. The responsibility for this crime must be clearly established & the perpetrators held accountable.