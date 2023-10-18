مسئول بالاتحاد الأوروبي: حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها له حدود

شدد مسئول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من هجمات حركة حماس له حدود».



وأضاف في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء: «هذه هي اللحظات التي يجب علينا فيها أن ننادي بصوت العقل، لتجاوز المشاعر التي تنتجها الأحداث المأساوية التي مررنا بها جميعًا».



واستطرد: «لقد أدنا جميعا الرعب الذي لا يوصف للهجمات التي تعرضت لها إسرائيل، تلك الهجمات ضد السكان المدنيين والتي خلفت العديد من القتلى، أثرت على العديد من الأشخاص العزل في وقت كانوا يحتفلون فيه بالحياة، ووجدوا أنفسهم وجهاً لوجه مع الموت».



وتابع: «أي شخص رأى نفسه يتعرض للهجوم بهذه الطريقة الوحشية سيكون له الحق في الدفاع عن نفسه، لكنني أعتقد أننا جميعاً متحدون في القول بأن الحق في الدفاع - مثل جميع الحقوق - له حدود يفرضها القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص، القانون الإنساني الدولي».



وأكمل: «نعم، نحن ندين هذه الهجمات الإرهابية الرهيبة، ولكنني أعتقد أيضاً أنه يتعين علينا أن ندين الوفيات بين المدنيين في غزة والتي يصل عددها الآن إلى 3000 شخص؛ لأن إدانة مأساة واحدة لا ينبغي أن تمنعنا من إدانة أخرى».