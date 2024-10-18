وزير الخارجية الإسرائيلي: جوتيريش لم يرحب بتصفية السنوار ويقود أجندة معادية

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بقيادة ما سماها "أجندة معادية لإسرائيل ولليهود"، مؤكدا: "سنواصل اعتباره شخصية غير مرغوب فيها".

وأضاف أن جوتيريش، "لم يرحب بتصفية زعيم حركة حماس يحيى السنوار ولم يعتبر حماس منظمة إرهابية بعد 7 أكتوبر"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأعلنت إسرائيل، أمس الخميس، اغتيال السنوار، الذي تتهمه بأنه مهندس هجوم السابع من أكتوبر 2023، بينما أكد رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، أن هذه الخطوة "المهمة" تمثل "بداية النهاية" للحرب.

والسنوار (61 عاما) المكنّى "أبو إبراهيم" كان بمثابة "الرجل الحي الميت" وهدفا رئيسيا لإسرائيل منذ الهجوم الذي شنته الحركة على مواقع ومناطق إسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: "بختام عملية مطاردة استغرقت عاما كاملا، قضت أمس (الأربعاء) قوات في جنوب قطاع غزة" على السنوار.

وبحسب البيان، فإن الجيش وجهاز الأمن (الشاباك) شنّا "عشرات العمليات على مدار الأشهر الأخيرة وأدت إلى تقليص منطقة عمل يحيى السنوار، ما أسفر أخيرا عن القضاء عليه". ولم تعلق حماس بعد على مصير السنوار.