«جامعة طنطا»: محو الأمية مسئولية قومية مشتركة للنهوض بالدولة



قال الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن محو الأمية مسئولية قومية مشتركة لجميع الأجهزة والهيئات في الدولة وواجب وطني لخفض معدلات الأمية على مستوى محافظة الغربية.

وأوضح "عتمان" خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، باللجنة المشكلة لمتابعة ملف محو الأمية، أن الجامعة لها دور كبير في محو الأمية من خلال الأنشطة والفعاليات التى يؤديها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي مدار العام، لافتًا إلى التعاون والتنسيق الدائم مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالغربية، وكذلك كليات الجامعة المختلفة للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية داخل محافظة الغربية.

وأضاف، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المجلس الأعلى للجامعات قرر بتوجهات رئاسية في 2015- 2016 تفعيل دور الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية، مشيرًا إلى أن طلاب جامعة طنطا يشعرون بالمسئولية ويتجاوبون مع المشروع لخدمة وطنهم.