 ضبط 21 طن خضروات مجففة غير صالحة للاستهلاك في الإسكندرية - بوابة الشروق
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ضبط 21 طن خضروات مجففة غير صالحة للاستهلاك في الإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية
عصام عامر
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 12:46 ص | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 12:46 ص

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تحت قيادة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، من ضبط ثلاجة لحفظ وتجميد الخضروات، كائنة في نطاق دائرة قسم شرطة ثانِ العامرية، وبداخلها 21 طن و00 كيلو جرام "خضراوات مجمدة" منتهية الصلاحية.

وووفقًا لبيان أمني، اليوم الاثنين، فقد جاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، تفيد قيام مالك الثلاجة بحيازة خضروات مُجففة، منتهية تواريخ الصلاحية المدونة على العبوات، وبصدد إعادة تعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية تمهيدًا لطرحها في الأسواق.

وبتقنين الإجراءات واستهداف الثلاجة، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة ثانِ العامرية، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.


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