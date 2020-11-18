 النيابة تأمر بسحب عينة دم سائق أتوبيس مدرسة حادث الرماية - بوابة الشروق
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النيابة تأمر بسحب عينة دم سائق أتوبيس مدرسة حادث الرماية

مصطفى حمدي
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 1:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 1:31 م

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بالتحفظ على سائق أتوبيس مدرسة الإبداع الخاصة للغات، عقب الحادث الذي تسبب في انقلاب الأتوبيس في نزلة الرماية، وإصابة التلاميذ والمشرفة؛ لاستجوابه بشأن الحادث وأسباب حدوثه، كما أمرت بالحصول على عينة دم منه للكشف عن تعاطيه مخدرات من عدمه.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة في الهرم، بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وكشفت المعاينة الأولية أن عجلت القيادة اختلت في يد السائق أثناء محاولة تفادي أحد المارة؛ ما تسبب في فقدانه السيطرة على عجلة القيادة واصطدامه بأحد أعمدة الإنارة وانقلاب الأتوبيس على أحد جانبيه؛ ما تسبب في إصابة 17 بينهم المشرفة والسائق.

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