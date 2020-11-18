 خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء غدا الخميس - بوابة الشروق
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خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء غدا الخميس

الرياض - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 1:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 1:51 م

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الخميس.

وذكر وكالة أنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء -نقلا عن الديوان الملكي- البيان التالي:
"تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الخميس الموافق 4 من شهر ربيع الآخر 1442هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".

نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

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