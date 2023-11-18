سرقة بيانات العملاء في رحلات العمرة والحج تثير الخلافات بين شركات السياحة

نشبت خلافات شديدة بين عدد من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة والحج بسبب انتشار ظاهرة سرقة بيانات العملاء من على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة ببعض الشركات من قبل سماسرة يتبعون شركات أخرى تعمل فى نفس المجال.

وأعلنت الشركات السياحية المضارة أنها ستبدأ فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات التى قامت بالاستيلاء على بيانات عملائها بالمخالفة للقانون وأنها لن تتنازل عن حقوقها المادية والمعنوية.

ووجهت شركات السياحة المضارة من سرقة بيانات العملاء عدة تعليمات لعملائها لتفادى عمليات سرقة البيانات من على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بها. أكدت فيها أنه فى حال التعليق على منشورات صفحة الشركة الأصلية التى ترغب فى التعامل معها أو إرسال رسالة للشركة مباشرة وفى حالة تلقيك رسالة ورد من شركة أخرى على الواتساب أو على الماسنجر فاعلم أن هذه الشركة غير أمينة وتعتمد فى تسويقها على سرقة بيانات العملاء من صفحات الشركات الأخرى.. واستطردت أنه فى حالة حدوث ذلك نرجو منكم إبلاغنا وإرسال سكرين شوت حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الشركة.

وكشفت إحصائيات سياحية أن عدد المواطنين المصريين الذين سافروا للمملكة العربية السعودية عبر بوابة العمرة المصرية بلغ منذ 5 سبتمبر الماضى وحتى الآن أكثر من 170 ألفا، منهم نحو 140 ألف معتمر و30 ألفا من حاملى تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية والتى حصل حاملوها على باركود البوابة للسماح لهم بالسفر عبر المطارات والمنافذ المصرية.

وقال الدكتور أحمد الديرى عضو غرفة شركات السياحة إن أعداد المواطنين المصريين الذين سافروا للعمرة خلال الشهرين الماضيين يعتبر جيدا جدا ويعطى مؤشرا بأن أعداد المعتمرين المصريين بنهاية موسم العمرة لهذا العام سيتجاوز نحو 500 ألف معتمر على أقل تقدير ولاسيما أن هناك آلاف الحجوزات وصلت لشركات السياحة من الآن لرحلات العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان.

وأضاف أن أعداد المواطنين المصريين الراغبين فى أداء رحلات العمرة سترتفع بشكل كبير بداية من شهر رجب من العام الهجرى 1445 والذى سيتزامن مع إجازات منتصف العام الدراسى.. موضحا أن أعداد المعتمرين خلال الفترة الحالية وحتى النصف الأول من شهر يناير 2024 ستكون متوسطة بسبب الانتظام فى الدراسة.

وأشار إلى أن أسعار العمرة حاليا باتت متفاوتة بين اليوم والآخر وذلك بسبب وجود بعض التغيرات فى أسعار بعض مكونات العمرة وهو ما جعل العديد من الشركات تتأنى فى تحديد أسعار برامج العمرة حاليا.. لافتا إلى أن الأسعار خلال الوقت الحالى باتت تتراوح ما بين 27 إلى 30 ألف جنيه وذلك بالنسبة للبرامج الاقتصادية التى يبلغ مدتها نحو 14 يوما.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة أن شركات السياحة بدأت حاليا فى طرح برنامج عمرة جديد يطلق عليه برنامج «العمرة السريعة» تبلغ مدته 8 أيام ــ 7 ليال.. مشيرا إلى أن تكلفة هذا البرنامج تبلغ نحو 22 ألف جنيه. موضحا أنه تم إطلاق هذا البرنامج نهاية أكتوبر الماضى وخلال شهر نوفمبر الجارى وذلك بهدف جذب شريحة المواطنين الراغبين فى أداء العمرة فى وقت سريع وبسعر منخفض.

وأوضح الديرى أن هناك إقبالا جيدا من المواطنين على السفر لأداء مناسك العمرة ببرنامج العمرة السريعة.. مرجعا سبب إقبال المواطنين إلى جودة البرنامج الذى يشمل تذكرة الطيران ذهاب وإياب وإقامة بفنادق مكة 5 أيام والمدينة المنورة يومين فضلا عن المزارات الدينية بمكة والمدينة وباركود بوابة العمرة. وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن هناك تراجعا كبيرا حاليا فى إقبال المواطنين على السفر ضمن برنامج «عمرة الترانزيت» وذلك لوجود بعض الصعوبات فى الحصول على تأشيرة المرور.. موضحا أن شركات السياحة لا تنظم برنامج «عمرة الترانزيت» حيث يتم تنظيمها من قبل شركتى طيران فقط.