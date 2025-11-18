متحدث الصحة: قانون المسئولية الطبية هدفه توفير بيئة آمنة لأعضاء الفريق الصحي

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لضمان سلامة المرضى ومقدمي الخدمات الصحية، موضحا أن قانون تنظيم المسئولية الطبية والسلامة الصحية للمريض يهدف في الأساس إلى توفير بيئة آمنة لأعضاء الفريق الصحي، بما ينعكس إيجابياً على جودة الرعاية وسلامة المريض.

وقال عبدالغفار، في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن وجود تشريع ينظم العلاقة بين المريض والطبيب في حال حدوث أخطاء أو مضاعفات أصبح ضرورة ملحة لضمان بيئة عمل مستقرة تسهم في رفع مستوى الخدمة الطبية.

وأضاف أن "الفلسفة الأساسية للقانون تقوم على أن الممارسات الطبية تتضمن بطبيعتها إجراءات لا يمكن السماح لغير المتخصصين بالقيام بها، مثل التدخلات الجراحية أو وصف الأدوية، وهي خطوات تهدف في جوهرها إلى علاج المريض وتحقيق مصلحته".

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، أن شعور الفريق الطبي بالأمان أثناء ممارسة عمله يجعله أكثر التزاماً وحرصاً على سلامة المرضى، مؤكداً أن القانون الجديد جاء لينقل منظومة الشكاوى من الطابع العشوائي إلى إطار علمي ومنهجي يحدد الخطأ الطبي بشكل واضح.