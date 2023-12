ماذا تقول الأرقام عن عادات المشاهدة على نتفلكس؟

أصدرت نتفليكس، مطلع هذا الأسبوع، أول تقرير شامل لها عن أرقام المشاهدة، كشفت فيه عن الأفلام الأكثر متابعة على خدمة البث المباشر على الانترنت، وهي: "العميل الليلي" Night Agent، و"وينزداي" Wednesday، و"الملكة شارلوت" Queen Charlotte.

وأعطت بذلك لمحة للمنتجين عن الأفلام الأكثر نجاحا عند المشتركين. وكانت خدمة البث تعرضت لانتقادات بسبب تحفظها المتشدد على البيانات، إذ لم تكن تخبر حتى منتجي البرامج عن أداء برامجهم.

وجاء في بيان الشركة: "نعتقد أن المعلومات التي يتضمنها هذا التقرير ستعطي للمبدعين وقطاعنا عموما، فكرة أدق عن رغبات جمهورنا".

ولكن التقرير ترك عددا من الأسئلة دون إجابة.

فترتيب نتفليكس يرتكز على ساعات المشاهدة، وهو ما جعل فيلم مكتب التحقيقات الفديرالي الأمريكي "العميل الليلي"، يتصدر القائمة بعدد 812 مليون ساعة مشاهدة.

وهو ترتيب معقول، ولكنه يمنح الأسبقية لبعض البرامج دون غيرها، وفيه العديد من النواقص.

أين مسلسل "سترينجر ثينغز" أو Stranger Things؟

أول ما نلاحظه في الأرقام، التي صدرت الأربعاء، أنها تقتصر على الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران 2023.

وهذا يفسر، إلى حد ما، غياب بعض البرامج، التي اقترن اسمها بنتفليكس، مثل "التاج" أو The Crown و"سترينجر ثينغز" Stranger Things، إذ لم تظهر حتى في قائمة 50 الأولى، كما أنها لم تصدر حلقات جديدة في تلك الفترة.

وظهرت بدلا منها مسلسلات في تلك الفترة على قائمة 20 الأولى، على غرار "أنت" You، "جيني وجورجيا" Ginny & Georgia، و"الحب أعمى" أو Love is Blind.

قائمة 10 أفلام الأكثر مشاهدة على نتفليكس من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران من عام 2023:

1-العميل الليلي Night Agent، الموسم الأول، 812 مليون ساعة مشاهدة

2-جيني وجورجيا Ginny & Georgia، الموسم الثاني، 665 مليون

3-المجد Glory، الموسم الأول، 622 مليون

4- وينزداي Wednesday، الموسم الأول، 507 مليون

5-الملكة شارلوت Queen Charlotte ، 503 مليون

6-أنت You، الموسم الرابع 440 مليون

7-ملكة الجنوب Queen of the South، الموسم الثالث، 429 مليون

8-ضفاف كارولينا Carolina Garcia، الموسم الثالث، 402 مليون

9-جيني وجورجيا Ginny and Georgia، الموسم الأول، 302 مليون

10-فوبر Fubar، الموسم الأول، 266 مليون

والسبب الآخر الذي جعل بعض الأفلام الشهيرة لا تظهر في المراتب الأولى، هو أن نتفليكس أحصت نسبة المشاهدة اعتماداً على الموسم للمسلسل.





ففيلم "ذا كراون" مثلا، حلقاته الأكثر مشاهدة في النصف الأول من هذا العام، هو الموسم الخامس، بعدد 76 مليون ساعة، وهو ما يجعله في المركز 153 في قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة.

ولكن لو أضفنا له المواسم الأربعة الأولى، فإن أرقام مشاهدته سترتفع إلى 214 مليون ساعة، ليحتل مركزا أعلى بكثير في القائمة.

وينسحب الأمر نفسه على فيلم "أشياء غريبة"، بعدد إجمالي قدره 347 مليون ساعة، إذ يرفعه ذلك في قائمة الترتيب إلى مركز أعلى من المركز 61، الذي يحتله باحتساب 133 مليون ساعة في موسمه الرابع فقط.

وإذا دققنا النظر في إجمالي عدد الساعات، فإننا نلاحظ مشكلة أخرى مع الأرقام.

وتقول نتفليكس إن المشتركين قضوا 812 مليون ساعة في مشاهدة "العميل الليلي"، الذي تصدر قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة.

وإذا قسمنا ذلك على عدد الحلقات، وهي 10، فإننا سنحصل على معدل 81،2 مليون ساعة مشاهدة لكل حلقة.

لكن مدة الحلقة الواحدة من "العميل الليلي" هي 49 دقيقة وليس ساعة كاملة. وعليه فإن حسابا بسيطا يجعلنا نصل إلى أن معدل عدد العائلات التي شاهدت الفيلم أقرب إلى 99 مليون.

ماذا عن الأفلام؟

وسط كل هذه المسلسلات نجد أن الأفلام تعرضت للإجحاف في الترتيب.

فالمسلسل يعرض في حلقات عديدة، وهذا يعطيه امتيازا مقارنة بالفيلم الذي يعرض مرة واحدة.

ولهذا السبب جاء فيلم "الأم" بطولة جنيفر لوبيز، وهو الأكثر مشاهدة في صنفه، في المركز 14 بعدد 250 مليون ساعة.

وهذا إنجاز كبير بالنسبة للفيلم، ولكن عرضه يستغرق ساعتين فقط، ولا يمكنه بالتالي منافسة "العميل الليلي"، الذي يعرض لمدة 8 ساعات.

ولأن مدة عرض الفيلم والمسلسل التلفزيوني تختلف اختلافا كبيرا، فإن ترتيب نتفليكس يصبح معقدا، لأنه لا يذكر عدد الذين شاهدوا عرضا بعينه.

فالفيلم الثاني في الترتيب في النصف الأول من هذا العام هو "لوثر"Luther، بطولة إدريس ألبا، وحصل على 209 مليون ساعة مشاهدة.

ولأن مدة عرض لوثر هو أكثر من ساعتين، يمكن أن نقلص هذا الرقم إلى النصف ليكون عدد العائلات التي شاهدت الفيلم 100 مليون تقريبا.

ولكن حتى هذا الحساب ليس دقيقا، لأنه علينا أن نفترض أن كل من شاهد الفيلم تابعه إلى النهاية.

فبعض الناس شاهدوا الفيلم إلى نهايته، ولكن ربما غير آخرون رأيهم بعد 10 دقائق. ومن جهة أخرى، يمكن أن الذين أعجبهم الفيلم شاهدوه أكثر من مرة.

وعليه يستحيل أن نحصل على إحصائيات موثوقة لنسبة المشاهدة بالطريقة التي نقدر بها المشاهدة في عروض البث الأرضي.

ولا شك أن هذه الأرقام مدهشة وتعطينا مؤشراً عن الأفلام التي تشد المشاهدين أكثر، ولكنها دون تفصيل مثل معدلات المشاهدة، وعليه فإنها تعطينا "صورة ناقصة" عن نسب المشاهدات.