السوداني يدعو الناخبين لاختيار الأكفأ والأصلح في انتخابات مجالس المحافظات العراقية

أدلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجالس المحافظات، واطلع على سير العملية الانتخابية في المركز الانتخابي بمدرسة الوطن بالعاصمة بغداد.

وقال رئيس السوداني في كلمة له بعد الإدلاء بصوته، أوردتها وكالة الأنباء العراقية: "نعبر عن شكرنا لكل وسائل الإعلام التي رافقت العملية الانتخابية ومفرداتها في كل محطة، ونبارك للشعب العراقي هذا اليوم الوطني والاستحقاق الدستوري الذي تأخر أكثر من 10 سنوات".

وأضاف: "انتخابات مجالس المحافظات تمثل ركنا مهما لتطبيق اللامركزية الإدارية وتمثيل أبناء المحافظات في الحكومات المحلية"، مبينا أن المحافظات مجالسَ ومحافظا، تعد ركنا ثانيا للدولة وتساعد الحكومة الاتحادية في تنفيذ برنامجها التنفيذي.

ودعا رئيس الوزراء، جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في اختيار الأكفأ والأصلح، لتمثيل المحافظات وتأدية واجباتهم ضمن القانون والدستور، موضحا أن الحكومة أنجزت ما عليها في التهيئة للانتخابات، وهو جزء من واجباتنا نحو تعزيز الاستقرار السياسية، كما أكملت الحكومة كل المتطلبات اللوجستية والأمنية لإجراء الانتخابات.

وفتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الإثنين، أبوابها أمام الناخبين العراقيين للتصويت العام في انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة عراقية عدا مدن إقليم كردستان.

وقال عماد جميل رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة السابعة من صباح اليوم (0400 بتوقيت جرينتش)، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء، ويحق لأكثر من 15 مليونا و108 آلاف و135 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات ممن يمتلكون البطاقة البايرومترية الخاصة بالتصويت بالانتخابات.