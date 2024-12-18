السفير خالد البقلي: نسبة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تصل لـ98%

قال السفير خالد البلقي رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة لحقوق الإنسان، إن نسبة تنفيذ المستهدفات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وصلت إلى ٩٨%، كما أنه في السنة الثالثة لهذه الاستراتيجية قد تم تنفيذ ٨٦% منها.

جاء ذلك خلال ندوة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة .. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل"، بمسرح الجمهورية بعابدين.

وأضاف البلقي: "كما أن الاستراتيجية تهدف إلى استمرار العمل في رفع الأجور وتحسين المسكن".

وتابع: "لدينا موضوعات على الساحة الدولية متأخرين فيها مثل التغير المناخي وحقوق الإنسان، والذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، وكل هذه متغيرات لها انعكاساتها على الأوضاع".