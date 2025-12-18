الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء توزع زجاجات مياه في أثناء التصويت بانتخابات مجلس النواب

تشهد اللجان الانتخابية بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، إقبالا متوسطا من قبل الناخبين منذ بدء فتح اللجان صباح اليوم الخميس، وسط أجواء تتسم بالانضباط وسلاسة إجراءات التصويت داخل المقر وخارجه.

ووزعت الوحدة المحلية لمدينة الطور، كراتين زجاجات مياه معدنية، وكل الاحتياجات الخاصة بالقائمين على الانتخابات والمواطنين داخل اللجان.

وقالت سهير صديق، نائب رئيس مدينة الطور، إن الوحدة المحلية حريصة على تلبية كل متطلبات رؤساء اللجان، والقائمين على العملية الانتخابية.

وأكدت متابعة اللجان بشكل دوري للوقوف على المطالبات التي تحتاج إليها كل لجنة، والعمل على تلبيتها، ضمن الدعم الذي وجه به الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، بتوفير الإمكانيات داخل اللجان، والتيسير على المواطنين والتخفيف من الزحام خاصة وقت خروج الموظفين من عملهم، وإقبالهم على اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء داخل 10 لجان انتخابية بالدائرة الثانية، موزعة على النحو التالي:

مدينة طور سيناء: لجنة عامة واحدة و5 لجان فرعية، بإجمالي 39 ألفا و956 ناخبًا وناخبة.

مدينة رأس سدر: لجنتان فرعيتان، بإجمالي 16 ألفا و421 ناخبًا وناخبة.

مدينة أبو زنيمة: لجنة فرعية واحدة، بإجمالي 6135 ناخبًا وناخبة.

مدينة أبو رديس: لجنة فرعية واحدة، بإجمالي 5420 ناخبًا وناخبة.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالدائرة الثانية 67 ألفا و932 ناخبًا وناخبة.