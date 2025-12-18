أظهر الحصر العددي للجنة الفرعية رقم 12 باللجنة الأولى لانتخابات مجلس النواب بمركز ومدينة طنطا ومقرها مدرسة حمدي الكنيسي بقرية شبرا النملة، تقدم مرشح مستقبل وطن.

ويصل عدد الناخبين باللجنة ٦٧٤٠ ناخبا حضر منهم ٣٦٢ ناخبا والصحيح منها ٣٢٥ صوتا، وحصل المرشح أحمد فؤاد الجرواني، مرشح مستقبل وطن على ٢٩٨ صوتا وسمير محمد الخولي مرشح حماة الوطن على ٢٥٩ صوتا، والدكتور طارق المحمدي مرشح الحبهة الوطنية على ٢٦٣ صوتا، والمرشح المستقل عبدالقوي غلوش، على ١١٧ صوتا، واللواء غباشي بدير مستقل على ٥٣ صوتا، وعبد العزيز إسماعيل، مستقل حصل على ٦١ صوتا.

وتجرى انتخابات الإعادة بمحافظة الغربية في ٧ دوائر انتخابية للتنافس على ١٤ مقعدا.

ويبلغ عدد من يحق له التصويت بمحافظة الغربية ٣ملايين و٦٥٨ ألفا و٨٩٦ ناخبا موزعين على ٦٤٢ لجنة انتخابية.