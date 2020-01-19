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الكويت تستضيف مؤتمرا للمانحين لدعم السودان

رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك
رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك
د ب أ
نشر فى : الأحد 19 يناير 2020 - 1:07 ص | آخر تحديث : الأحد 19 يناير 2020 - 1:07 ص

ذكرت صحيفة كويتية أن الكويت ستستضيف مؤتمرا للمانحين لدعم السودان.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر غدا الأحد، عن مصادر مطلعة رفيعة المستوى قولها إن الكويت أبدت موافقة مبدئية على ذلك، ولكن لم يتم تحديد الموعد إلى الآن، كاشفة عن أنه عرض على الكويت إقامة المؤتمر في أبريل القادم ، إلا أن الجانب الكويتي وجد صعوبة في ذلك.

وتوقعت المصادر أن يعقد المؤتمر في الكويت بعد شهر رمضان المبارك، موضحة أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو مساعدة السودان على تسهيل عملية التحول السياسي وتوفير غطاء اقتصادي لها.

وأوضحت المصادر أن السودان يحتاج نحو 3 مليارات دولار بصورة عاجلة، موضحة أن العقبة التي تواجه هذا التوجه لمساعدة السودان هي العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه ، إلا أن الدول الأوروبية ستحاول الضغط على واشنطن لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.


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