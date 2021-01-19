ضبط مسجل خطر بحوزته 100 طربة حشيش بقصد الاتجار بكفر الزيات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر، حال تواجده بدائرة مركز كفرالزيات، وبحوزته 100 طربة حشيش بقصد الاتجار.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا بمتابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا نشاط أحد العناصر الإجرامية، وله معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة كفر الشيخ، تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني، والأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية، تم استهدافه وضبط حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش، و مبلغ مالي، وهاتف محمول وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة للتحقيق.