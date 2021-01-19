صفاء أبو السعود ناعية عصمت يحيى رئيس أكاديمية الفنون الأسبق: رمز من رموز الإبداع

نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، دكتور عصمت يحيى، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، الذي رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود: "إننا فقدنا اليوم رمزا من رموز الإبداع المصري والعالمي، وقيمة وقامة فنية وعلمية رفيعة وشخصية شديدة الرقي والإحساس والاعتزاز بما يقدمه من أعمال نادرة".

وأكدت أن الراحل كان بمثابة الأب والأخ والصديق والمعلم لأجيال كثيرة، ساهم معهم في إثراء الساحة الفنية والأكاديمية بعشرات الأعمال الأبداعية الراقية، وجيل من الأساتذة الذين يدينون له بكثير من الفضل، ويسيرون على نهجه باستكمال رسالته الفنية السامية، مردفة: "رحم الله الفنان والإنسان والأكاديمي العظيم د.عصمت يحيى".

جدير بالذكر أن الدكتور عصمت يحيى، صمم وأخرج وشارك في العديد من عروض الباليه الكلاسيكي العالمي، وعروض الاحتفالات الخاصة بالمناسبات القومية، بجانب تصميمه لمجموعة كبيرة من أهم الاستعراضات في السينما والمسرح والتلفزيون منها فوازير "عمو فؤاد"، "إحنا فين"، جدو عبده" ومسرحيات "البرنسيسة"، "المهاجر"، "راقصة قطاع عام"، كما شارك في تصميم الاستعراضات الخاصة لمسلسلات "زهور من نور" و"هارون الرشيد".

وشغل الدكتور عصمت يحيى العديد من المناصب الأكاديمية، منها أستاذ الأداء الحركي بالمعهد العالي للفنون الشعبية، وعميد للمعهد العالي للباليه، وعميد للمعهد العالي للفنون الشعبية، ثم رئيسا لأكاديمية الفنون.