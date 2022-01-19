أكد الصربي ميلوفان راجيفاتش مدرب منتخب غانا، أنه لن يرحل عن منصبه، بعد الخروج المخيب للآمال من بطولة كأس أمم إفريقيا، عقب الخسارة أمام جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واحتلال المركز الأخير في المجموعة.

وقال راجيفاتش في تصريحاته عقب نهاية المباراة عن إمكانية رحيله عقب الخروج من بطولة كأس الأمم:" لأسبقى من أجل قيادة منتخب غانا في تصفيات كأس العالم في شهر مارس القادم".

وأضاف المدرب في تصريحاته:" هدفي هو تأهل منتخب غانا لكأس العالم 2022، بالطبع أمم إفريقيا كان هدف أساسي، ولكني أنظر الآن إلى الأمام من أجل قيادة المنتخب في تصفيات كأس العالم في شهر مارس".

وستقام مباريات المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في شهر مارس القادم، وذلك عقب تحديد المنافسات والمنتخبات في القرعة التي ستقام يوم السبت المقبل.

وكان منتخب غانا قدر خرج من بطولة كأس أمم إفريقيا بعد تذيل مجموعته، عقب الخسارة المذلة أمام جزر القمر في الجولة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مقابل صدارة المغرب للمجموعة، وتواجد الجابون في المركز الثاني.