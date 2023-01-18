أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أنه كان يتمنى فوز فريقه على طلائع الجيش، مؤكدًا بأنه لن يضم أي لاعب إلا إذا كان في حاجة له، وسيتم الاعتماد على شباب الدراويش خلال المرحلة المقبلة.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة ETC: "بدأنا المباراة بشكل سيئ، واستقبلنا هدفا مبكر، الأمر الذي جعل اللاعبين في حالة توتر، قمت بتغيير طريقة اللعب بعد أول 25 دقيقة، وأشكر اللاعبين على مجهودهم من أجل العودة مرة آخرى للمباراة".

وأضاف: "مررنا بمواقف صعبة خلال الـ90 دقيقة، واستطعنا الخروج بنقطة، رغم أننا كنا نحلم بالفوز، وسنبني عليها لمباراة أسوان، هناك إيجابيات كثيرة في لقاء اليوم، وظهر 3 لاعبين شباب هم عمر الساعي وكريم عرفات وأحمد عبدالوهاب، وقطاع الناشئين يضم لاعبين موهوبين رغم إهماله الفترة الماضية، ويجب الاشادة بكل المدربين المميزين مثل خالد القماش واحمد رزق وبشير عبدالصمد الذين يعملون في القطاع".

وواصل: "أشكر كل الأندية على دعم الإسماعيلي، وكل المسئولين في الدولة يقومون بدعم النادي وأنا على تواصل دائم مع الوزير أشرف صبحي وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، ولابد من توفير الإمكانيات المالية، للخروج من الموقف الحالي بشكل إيجابي، وعلينا توفير المستحقات المالية للاعبين الحاليين قبل التعاقد مع صفقات جديدة، وهو الأولوية بالنسبة لنا".

وتابع: "أتواجد في الإسماعيلية بصفة دائمة لحل جميع المشكلات التي تواجه النادي الاسماعيلي الذي يستحق الكثير، أطمئن جمهور الاسماعيلية بأننا سنخرج من هذا الموقف قريبا بتكاتف أبناء النادي ومسئولي الدولة، اللاعبين اليوم جاهدوا لعدم الخسارة والخروج بنتيجة إيجابية، ولدينا إيجابيات سنبني عليها في المواجهات المقبلة".

وأتم: "أشكر فخر الدين بن يوسف الذي وقع تسوية بمستحقاته المتأخرة من أجل رفع العقوبة عن النادي، وكذلك أشكر فراس شواط مهاجم الإسماعيلي الذي من حقه فسخ عقده والسفر غدا، ولديه عروض في أوروبا لكنه قرر البقاء في النادي، وأشكر الوزير أشرف صبحي وأحمد دياب رئيس الرابطة، والذي تواصل مع اللاعب ووكلائه وهذا دور الرابطة في حل مشاكل الأندية".