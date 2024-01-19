تشهد مسارات وصول وتسليم المساعدات الجوية والبرية والبحرية في شمال سيناء، زخما متواصلا للدفع بها إلى قطاع غزة، وذلك في محاولة لتخفيف وطأة أثر العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، خلال الساعات الماضية، 3 طائرات تحمل مساعدات من عدة جهات عربية ودولية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر في محافظة شمال سيناء أن طائرة وصلت من قطر وحملت 9.700 طن مستلزمات طبية، وطائرة وصلت من الإمارات وتحمل 21.38 طن مواد طبية و36 برميل زيت ديزل، كما وصلت طائرة من بلجيكا وتحمل 42.825 طن أدوية ومواد غذائية وحليب بودر.

وأشار المصدر إلى قيام فرق الهلال الأحمر بتفريغ الطائرات ونقل المساعدات إلى مخازن مركز الخدمات اللوجستية في العريش تمهيدا لنقلها إلى معبر رفح البري لاحقا.

وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي، 501 طائرة من بينها 409 طائرات حملت أكثر من 13.5 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية واجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 92 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية.

وفي سياق متصل، يستعد ميناء العريش البحري في شمال سيناء، لاستقبال سفينة مساعدات جديدة لصالح قطاع غزة، حيث تلقت إدارة الميناء إخطارًا بوصول السفينة منتصف الأسبوع المقبل.

وقال مصدر مسئول بشمال سيناء، إن السفينة تركية وأبحرت من ميناء مرسين جنوب تركيا في طريقها إلى ميناء العريش البحري، وتحمل على متنها أكثر من 1500 طن من المساعدات المتنوعة لصالح قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن المساعدات التي تحملها السفينة التركية عبارة عن 6 سيارات إسعاف مجهزة، وأجهزة لتنقية المياه، وطرودا غذائية، ومنظفات، ومياه الشرب، والخيام والبطانيات، وحفاضات الأطفال، وأدوية ومستلزمات وأدوات طبية.

وفي المسار البري للمساعدات الإنسانية، أعلن مصدر في معبر رفح البري أنه تم تجهيز 100 شاحنة "2 غاز طهي- 4 وقود- 94 مساعدات متنوعة" لدفعها نحو معبر العوجة وتسليمهما للهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار المصدر إلى التنسيق لاستقبال 30 جريحا ومصابا فلسطينيا من مستشفيات الأوروبي وناصر والأقصى بقطاع غزة وكذلك 236 من الفلسطينيين الذين لهم إقامة في الإمارات و200 من أصحاب الجوزات الأجنبية والمصرية.