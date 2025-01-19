تقرير: المحتجزات الإسرائيليات المفرج عنهن بصحة جيدة

ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرنوت على الإنترنت، أن أول ثلاث محتجزات إسرائيليات تم الإفراج عنهن من جانب حماس بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في صحة جيدة.

ونُقلت النساء الثلاث من جانب حماس إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفاد موقع "واي نت" بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغت جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المحتجزات المفرج عنهن بصحة جيدة.

وذكر جيش الاحتلال، اليوم الأحد، في منشور على تطبيق إكس، إن المحتجزات الثلاث "يجري نقلهن حاليا" إلى قواته في غزة.

ومن المقرر بعد ذلك أن تخضع المحتجزات المفرج عنهن "لفحص طبي أولي" بمجرد وصولهن إلى إسرائيل.

ومن المقرر بعد ذلك نقل المحتجزات المفرج عنهن – اللاتي تم تحديد هوياتهن في وقت سابق بأنهن رومي جونين وإميلي داماري ودورون شتاينبريشر - إلى مستشفى في تل أبيب، حيث سيلتقي بهن أفراد عائلاتهن.