أذاعت فضائية «يورونيوز»، فيديو يوثق أثر العاصفة يونس في هولندا وبلجيكا، وما خلفته من دمار، وتأثر المواطنين بها، حيث إنها تسبب في مقتل 4 أشخاص على الأقل.

كانت ضرب العاصفة «يونس»، بريطانيا، حيث بلغت سرعة الرياح 196 كلم في الساعة في جزيرة وايت، وهي ظاهرة غير مسبوقة في بريطانيا، في حين ضربت رياح بسرعة تفوق 110 كلم في الساعة مطار هيثرو بلندن.

يذكر أن خدمة الأرصاد الجوية البريطانية، دعت ملايين البريطانيين للبقاء في منازلهم بعد أن أصدرت مستوى إنذار أحمر - الأعلى - فوق جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز وكذلك جنوب شرق البلاد بما في ذلك لندن.