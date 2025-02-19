اسقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025.

• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقر أسعار الطماطم لتتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

وثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4.5 إلى 8.5 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 5 إلى 13 جنيها.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

واستقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 3 إلى 4.5 جنيه.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 14 إلى 20 جنيها.

وثبتت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 11 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 12 إلى 20 جنيها.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

وثبت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

واستقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

وثبت سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 40 إلى 48 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.

واستقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 30 إلى 50 جنيها.

وثبتت أسعار الفراولة لتتراوح بين 22 إلى 34 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.

استقر سعر البطيخ ليتراوح بين 28 إلى 42 جنيها.