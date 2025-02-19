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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن قواته دخلت ليلا الأراضي الأوكرانية انطلاقا من منطقة كورسك، حسبما نقل الإعلام الرسمي، الأمر الذي نفته كييف.

ويشكل هجوم مماثل في شمال أوكرانيا نحو منطقة سومي سابقة منذ الانسحاب الروسي في ربيع 2022، وفق وكالة فرانس برس.

وقال بوتين: «المعلومة الأخيرة التي وصلتني قبل ساعة فقط هي أن مقاتلي اللواء 810 عبروا هذه الليلة الحدود بين روسيا وأوكرانيا».

فيما ذكرت وكالة تاس، أن هذه القوات أتت من منطقة كورسك حيث تدور المعارك منذ الصيف إثر سيطرة قوات كييف على بضع مئات من الكيلومترات المربعة.

وأوردت وكالة ريا نوفوستي الروسية وموقع "ديب ستايت" الذي يعتبر قريبا من الجيش الأوكراني، أن اللواء الروسي 810 من مشاة البحرية ينتشر قرب المنطقة التي تحتلها كييف في كورسك والمجاورة لمنطقة سومي الأوكرانية.

وكانت القوات الروسية قد احتلت سومي جزئيا مع بداية هجومها قبل أن تنسحب في ربيع 2022.

وسارعت كييف إلى نفي ما أعلنه بوتين، وقال آندريه كوفالينكو، المتحدث باسم مركز الحكومة الأوكرانية لمكافحة المعلومات المضللة، عبر تليجرام: «معلومات بوتين عن هجوم روسي واسع النطاق كذب».

وأشار إلى أن مجموعة استطلاع وتخريب روسية حاولت الدخول إلى أوكرانيا لكن تم تدميرها.

ولم يدل الرئيس الروسي بأية تفاصيل عن حجم الهجوم الذي أشار إليه.